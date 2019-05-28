Раду призвали взяться за штрафы из-за непристегнутых ремней безопасности

КИЕВ. 28 мая. УНН. Верховную Раду призвали сегодня внести в повестку дня законопроект о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности в автомобилях. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 98% пострадавших в ДТП игнорировали ремни безопасности - медики

"Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о включении в повестку дня законопроекта №10131 о повышении штрафа за игнорирование ремней безопасности. Призываю депутатов поддержать. Надо дать четкий сигнал водителям и пассажирам, что ремни - это важно", - написала Супрун.

Напомним, Раде рекомендовали принять законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень в автомобиле.