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Нардепы не внесли в повестку дня 11 предложенных законов

Нардепы не внесли в повестку дня 11 предложенных законов

КИЕВ. 28 мая. УНН. Народные депутаты не смогли поддержать внесение в повестку дня ни одного из 11 предложенных во время согласительного совета проектов законов, в частности относительно усиления ответственности за езду без ремней безопасности и мотошлемов. За соответствующие решения проголосовало недостаточное количество нардепов, передает корреспондент УНН.

В частности, не попали в повестку дня проекты закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования мехового производства в Украине, о внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами), пкасательно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и др.

Также в повестку дня не внесли проекты законов об изменениях в закон "Об обращении граждан" (относительно реализаций конституционного права на обращение лицами, признанными судом недееспособными), о внесении изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год "относительно финансовой поддержки общественных объединений ветеранов, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях.

Перед этим спикер ВРУ Андрей Парубий призвал депутатов прекратить заниматься подготовкой к выборам, вернуться в сессионный зал и поддерживать законопроекты, пригрозив тем, что опубликует результаты голосования в "Голосе Украины".

Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты Верховной Рады Украины планируют рассмотреть проект закона об изменении военных стандартов, а также принять постановление об Обращении к ООН, ПАСЕ и других международных организаций по осуждению нарушения прав коренных народов в РФ.

Источник: УНН
Теги: законопроект, ВРУ, проекты, нардепы
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