Рада отклонила закон о сокращении рабочего дня для беременных

КИЕВ. 28 мая. УНН. Парламентарии не смогли поддержать проект закона о сокращении рабочего дня беременных на 1 час. Соответствующее решение поддержали лишь 153 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона №7113 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин предлагает в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения женщин, работающих со времени, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы. Стоит также учитывать, что установление для указанной категории женщин сокращенной продолжительности рабочего времени должно быть не только правом беременных женщин, а обязанностью предприятия, организации.

Во время голосования по законопроекту не нашлось достаточного количества голосов и за то, чтобы вернуть проект закона объекту законодательной инициативы, а также в комитет на доработку.

При обсуждении законопроекта народные депутаты акцентировали на недостаточном количестве парламентариев в сессионном зале, поскольку значительная часть из них сейчас находится в округах или общается с журналистами, поскольку готовится к предстоящим выборам.

Кроме того, рассмотрение законопроекта проигнорировал глава Минсоцполитики Андрей Рева и вице-премьер-министр по социальным вопросам Павел Розенко.

Напомним, расходы на финансирование пособий по беременности и родам выросли на 13,7% в 2018 году.