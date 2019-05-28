Кабмин не будет проводить заседания на этой неделе

КИЕВ. 28 мая. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман не планирует в среду, 29 мая, проводить заседания Кабинета министров. Об этом сообщили УНН источники в Кабмине.

Основной причиной отмены заседания УНН назвали возможно голосование Верховной Радой отставки премьер-министра Владимира Гройсмана на пленарном заседании 30 мая. И так, окончательные планы пока нельзя сделать.



Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.



Как сообщал УНН, Гройсман пообещал подать заявление об отставке в парламент 22 мая.

В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным.

Позже Гройсман сообщил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов.