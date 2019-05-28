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Двое украинских политзаключенных написали письма из российских тюрем

Двое украинских политзаключенных написали письма из российских тюрем

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от украинских политзаключенных Кремля Станислава Клиха и Рустема Ваитова. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

"Главное в этих письмах - предложение на украинском "До встречи!". Пленники следят за новостями из Украины, благодарят всех за письма и поддержку заключенных и их семей, очень надеются на освобождение", - отметила Геращенко.

Она указала на то, что на протяжении прошлого года Украина предпринимала неоднократные попытки освободить политзаключенных, в рамках минской группы и через Обмудсмена передавала предложения о форматах обмена, однако "Кремль занял деструктивную позицию и заблокировал любые попытки решения гуманитарных вопросов".

"Я написала всем политзаключенным и военнопленным письма, в которых сообщила, что приняла решение об отставке с должности уполномоченного по Донбассу и участника гуманитарной группы в Минске. Но и в дальнейшем как политик и как общественный деятель буду всеми силами их поддерживать и способствовать освобождению", - отметила Геращенко.

Кроме того, она призвала писать политзаключенным слова поддержки и новости из Украины.

Как сообщал УНН, ранее украинский политзаключенный Станислав Клих, который незаконно удерживается на территории Челябинской области РФ, объявил голодовку.

Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Станислава Клиха к 20 лет лишения свободы.

По версии российского следствия, Станислав Клих и Николай Карпюк, участвовавших в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Также напомним, что Рустема Ваитова в Крыму задержали по подозрению в участии в международной исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные
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