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Посол Украины рассказал о борьбе с распространением вредных идей в ЕС

Посол Украины рассказал о борьбе с распространением вредных идей в ЕС

КИЕВ. 28 мая. УНН. Социальная сеть Facebook заблокировала 77 страниц и 230 аккаунтов из стран Европейского союза, которые распространяли идеи ультраправых и дезинформацию. Таким европейским опытом поделился в Twitter постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"ЕС борется с ультраправыми. Один из фронтов - остановить распространение их идей и дезинформации сетями. И вот Facebook заблокировал 77 страниц и 230 аккаунтов из Германии, ВБ, Франции, Италии, Испании и Польши с охватом 32 млн человек. Двери блокировки различных идей открываются", - написал дипломат.

Отметим, ранее Facebook заблокировал аккаунты американского деятеля, лидера радикальной организации "Нация ислама" Луиса Фаррахана, американского ведущего радио-шоу, теоретика-конспиролога Алекса Джонса и еще нескольких ультраправых активистов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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