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В мэрии Одессы проводят обыски

В мэрии Одессы проводят обыски

КИЕВ. 28 мая. УНН. Сотрудники Национальной полиции проводят неотложные следственные действия в одном из департаментов мэрии города Одессы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.

"Проводятся следственные действия в связи с тем, что должностные лица одного из департаментов были уличены во взяточничестве. Сейчас (в мэрии Одессы - ред.) проводятся первоочередные следственные действия", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста про обыски в мэрии.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе правоохранители провели обыски в Департаменте энергоэффективности Николаевской горсовета.

Напомним, в феврале этого года в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция уже проводила обыск.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, обыск, мэр
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