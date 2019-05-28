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Зеленский и новоизбранный президент Литвы договорились поддерживать личный диалог

Зеленский и новоизбранный президент Литвы договорились поддерживать личный диалог

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Президент пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литовского государства.

Зеленский также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, по данным пресс-службы, было подтверждено обоюдную настроенность на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

"Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский на литовском языке поздравил новоизбранного президента Литвы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Владимир Зеленский
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