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На Климкина подали в суд

На Климкина подали в суд

КИЕВ. 28 мая. УНН. На министра иностранных дел Павла Климкина подали в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

"Народный депутат Виктор Вовк хочет судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина по представлению Президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо в Министерство иностранных дел в части представления Министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 19 мая пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Источник: УНН
Теги: суд, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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