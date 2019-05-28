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САП направила повторное представление на народного депутата Дубневича

САП направила повторное представление на народного депутата Дубневича

КИЕВ. 28 мая. УНН. САП повторно направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе САП.

САП направила повторное представление в Генеральную прокуратуру на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича в уголовном производстве о завладении более 93 млн гривен филиала ОАО "Укрзализныця".

Также отмечается, что его подавали 22 мая, однако ответа до сих пор нет.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении двух народных депутатов, депутата и секретаря городских советов.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Укрзализныця, САП, нардепы
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