В АП назвали топовых людей в команде Зеленского

КИЕВ. 28 мая. УНН. Топовыми людьми в команде нового Президента Украины Владимира Зеленского является глава Администрации Президента Андрей Богдан, первый заместитель председателя - Сергей Трофимов, а также помощники Президента Сергей Шефир (первый помощник) и Андрей Ермак, причем наибольшим доверием Зеленского среди них пользуются Богдан и Шефир. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ, передает УНН.

"(Первый заместитель главы АПУ Сергей Трофимов и помощники Президента Сергей Шефир и Андрей Ермак - ред.) - это близкие к Президенту люди. Это топовые фигуры у Президента. Они в принципе с ним формируют его встречи. Когда не может присутствовать Президент - в силу того, что накладывается на другую встречу, - уполномоченные встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан", - отметил Тимошенко.

При этом он уточнил, что в команде главы государства является "топ-двойка" людей - это Богдан и Шефир, которые являются равнозначными по доверию Президента и которых он уполномочивает проводить какие-то встречи.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.