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У Зеленского заявили, что при назначении Богдана сознательно пошли на скандал

У Зеленского заявили, что при назначении Богдана сознательно пошли на скандал

КИЕВ. 28 мая. УНН. При назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины в команде нового главы государства сознательно пошли на скандал в обществе из-за несоответствия решения закону о люстрации, но не имели другой достойной кандидатуры. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в интервью "Новое время", передает УНН.

"Мы понимаем, что кроме Богдана, человека, которому доверяет президент, нет больше в команде. И Шефир. Но это две равнозначные позиции, в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Здесь много всяких нюансов, которые все бросили и уехали. Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет", - отметил Тимошенко.

При этом он добавил, что команда Зеленского четко стоит на позиции, что Богдан не подпадает под действие закона "О люстрации".

"Наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан не может возглавлять Администрацию Президента.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Администрация президента
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