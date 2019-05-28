Президент назначил Данилюка секретарем СНБО

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в президентском указе №327/2019 от 28 мая, передает УНН.

"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе Президента.

Напомним, Данилюк заявлял, что СНБО обновит не только состав, но и формат работы.

Ранее Данилюк объяснил затягивание Зеленского с кадровыми назначениями.