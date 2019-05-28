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Президент назначил Данилюка секретарем СНБО

Президент назначил Данилюка секретарем СНБО

Александр Данилюк

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в президентском указе №327/2019 от 28 мая, передает УНН.

"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе Президента.

Напомним, Данилюк заявлял, что СНБО обновит не только состав, но и формат работы.

Ранее Данилюк объяснил затягивание Зеленского с кадровыми назначениями.

Источник: УНН
Теги: СНБО, указы, Президент, Александр Данилюк, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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