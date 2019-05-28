Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом говорится в указе Президента Украины №329/2019, передает УНН.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196" О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в документе.

Напомним, Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.