Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства

КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-губернатор Одесской области Саакашвили поблагодарил Президента Украины Владимиру Зеленському за возвращение гражданства. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Спасибо президенту Зеленскому", - написал он.



Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.



Ранее УНН сообщал, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.



Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.