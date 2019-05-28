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Саакашвили подтвердил, что завтра возвращается в Украину

Саакашвили подтвердил, что завтра возвращается в Украину

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 28 мая. УНН. Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, подтвердил информацию УНН о том, что завтра вернется в Украину. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.



Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Ранее УНН сообщал, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.

Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017. Сейчас политик живет в Нидерландах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Саакашвили, политика
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