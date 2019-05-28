Саакашвили завтра в 17.15 прибудет в "Борисполь"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Завтра, 29 мая, в 17:15 Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь. Об этом написала помощница Саакашвили Дарья Чиж на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Завтра в 17:15 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь", - написала Чиж.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Как сообщал УНН, Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.