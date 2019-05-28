Регистрация | Вход |
USD: 26,33 -0,1491  EUR: 29,48 -0,1378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019 19:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6930
Версия для печати

Данилюк назвал условия продолжения сотрудничества с МВФ

Данилюк назвал условия продолжения сотрудничества с МВФ

КИЕВ. 28 мая. УНН. Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо, в первую очередь, вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Верховная Рада и Кабмин сейчас действует, все те обязательства должны быть выполнены. Первое и главное на этом этапе - принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение", - отметил Данилюк.

Кроме того, важной реформой является реформирование налоговой службы и таможни, потому что сейчас Украина недополучает миллиарды гривен из-за коррупции как в налоговой, так и в таможне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны подробности встречи Зеленского с представителями миссии МВФ

"Также назначение наблюдательных советов в государственных банках - этот процесс уже почти завершен. Это делается для того, чтобы госбанки работали прозрачно, чтобы были бизнес подходы, потому что раньше эти банки обслуживали людей, которые находились близко к власти", - добавил Данилюк.

Как сообщал УНН, МВФ может отсрочить транш для Украины на фоне досрочных выборов в Раду.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, сотрудничество
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.