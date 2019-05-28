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В ЕС анонсировали визит Зеленского в Брюссель в июне

В ЕС анонсировали визит Зеленского в Брюссель в июне

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель. Об этом во время брифинга в Киеве сказал директор по странам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томас Майр-Гартинг, передает корреспондент УНН.

"Во время наших встреч (в Украине - ред.) мы договаривались о предстоящих контактах между нашими лидерами. В частности, следующее важное событие, которое состоится в Киеве в июле этого года - это саммит Украина-ЕС. И в июне мы также ожидаем визит Президента Зеленского в Брюссель", - сказал дипломат.

По его словам, саммит даст возможность подчеркнуть то сильное сотрудничество и партнерство, которые существуют между Украиной и ЕС, а также определить основные приоритеты на следующий год.

Ранее Пристайко рассказал о плане зарубежных визитов Зеленского на ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, визит, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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