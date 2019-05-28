Филарет запретил священнослужения настоятелю храма, который перешел в ПЦУ

КИЕВ. 28 мая. УНН. Святейший Патриарх Филарет издал указ о запрете в священнослужении протоиерею Александру Трофимлюку. Соответствующий указ размещен на сайте Украинской православной церкви Киевского Патриархата, передает УНН.

"За нарушение присяги священника, в частности: "... буду совершать служение согласно ...указаниями духовного руководства ... В деле моего служения иметь в мыслях не личную пользу, но дело Божие, благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", протоиерей Александр Трофимлюк запрещается в священнослужении" , - говорится в указе.

Отметим, что Протоиерей Александр Трофимлюк является ректором Киевской православной богословской академии. Также он является настоятелем Свято-Покровского собора Соломенского района Киева.

Добавим, что религиозная организация "Десять Тез" в Facebook сообщила, что приход собора, настосятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк, перешел к ПЦУ.

Напомним, почетный патриарх Филарет заявил, что не поддерживает все, что находится в Томосе.