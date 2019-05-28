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Текущая программа сотрудничества Украины и МВФ остается в силе - Данилюк

Текущая программа сотрудничества Украины и МВФ остается в силе - Данилюк

КИЕВ. 28 мая. УНН. Текущая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда stand-by остается в силе. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Был вопрос, какой статус действующей программы stand-by, - эта программа остается", - отметил Данилюк.

Он добавил, что на встрече с миссией МВФ не обсуждали детали траншей.

Напомним, в МВФ заявили, что готовы сотрудничать с новым правительством Украины.

Ранее Данилюк заявлял, что Украина имеет возможность выполнить условия МВФ для получения транша.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, программа
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