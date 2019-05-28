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Украина может получить транш от МВФ в конце лета

Украина может получить транш от МВФ в конце лета

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украина может получить транш от МВФ в конце лета. Об этом сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"После формирования правительства или после парламентских. Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества", - ответил Данилюк на вопрос о следующем транше.

На уточняющий вопрос журналиста, когда именно Украина сможет получить транш от МВФ, Данилюк ответил: "Конец лета где-то".

Ранее Данилюк заявил, что с новой Радой Украина сможет быстрее получить помощь МВФ.

Как сообщал УНН, МВФ может отсрочить транш для Украины на фоне досрочных выборов в Раду.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, транш
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