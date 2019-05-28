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В ЕС прокомментировали слова Коломойского о дефолте

В ЕС прокомментировали слова Коломойского о дефолте

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украине в финансовом вопросе стоит полагаться на МВФ и таких партнеров, как Евросоюз. Об этом сегодня во время брифинга заявил Генеральный директор Европейской Комиссии по переговорам по расширению и европейской политике соседства Кристиан Даниэльссон, комментируя недавний призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить в Украине дефолт, передает корреспондент УНН.

"Мы настоятельно рекомендуем Украине, так же как и всем другим странам, и всем другим странам, находящимся в похожей ситуации, полагаться на МВФ и таких партнеров, как ЕС, для того, чтобы иметь достаточно средств чтобы обслуживать внешний долг", - сказал дипломат.

По его словам, во время наших сегодняшних встреч с представителями украинской власти не было никаких сигналов о том, что украинская сторона не разделяет этих взглядов.

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"Наоборот - мы получили впечатление, что украинская сторона, наши собеседники и в АП, и в правительстве, полностью разделяют наши взгляды", - отметил Даниэльссон.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что вопрос об объявлении дефолта командой Президента Украины Владимира Зеленского не рассматривается.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, дефолт
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