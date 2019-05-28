Встреча Волкера с Сурковым может состоятся после выборов в Раду

КИЕВ. 28 мая. УНН. Встреча спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с российскими представителями может произойти после выборов в Верховную Раду. Об этом Волкер сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о возможной встрече со своим коллегой из РФ Владиславом Сурковым, передает корреспондент УНН.

"У нас будут определенные контакты с Россией чтобы увидеть, действительно ли сейчас подходящее время для того, чтобы собраться вместе и обсудить выполнение минских договоренностей и куда мы будем двигаться дальше", - сказал Волкер.

Он отметил, что до выборов Президента Украины российская сторона заявляла, что не готова к таким встречам.

"Мы надеемся, что впереди будет еще возможность. Но это возможно будет после парламентских выборов. Мы будем видеть, и будем держать связь с Россией до того времени", - добавил дипломат.

Ранее Волкер сказал, когда может состояться нормандская встреча.