Зеленский сообщил МВФ, когда подаст в ВР законопроект о незаконном обогащении

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представителям МВФ на этой неделе подать в Верховную Раду законопроект о незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Отмечается, что команда Зеленского разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент. Очередные выборы должны были состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы должны были получить коалицию и новое правительство. Но граждане и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом", - отметил Зеленский.

Добавим, сегодня Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве. К встрече также присоединились Глава Национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк назвал условия продолжения сотрудничества с МВФ.

В частности, одним из главных условий, по его словам, является возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.