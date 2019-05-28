Данилюк заявил, что с СНБО исчезли серверы с секретной информацией

КИЕВ. 28 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook, передает УНН.

Так, в видео Данилюк показал ситуационную комнату АП, в которой он обнаружил отсутствие мониторов.

"Это ситуационная комната Администрации Президента, еще месяц назад она выглядела иначе, на всех стенах были мониторы, подключенные к серверам", - отметил Данилюк в видео.

Кроме того, он показал и серверную комнату, из которой, по его словам, были вывезены все серверы.

"Монитора нет, серверов нет .... Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилюка, разбираться в ситуации будут правоохранительные органы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.