Помощник Зеленского на Закарпатье встретился с семьей погибшего школьника

КИЕВ. 28 мая. УНН. Помощник Президента Украины Андрей Ермак по поручению Главы государства посетил Закарпатскую область, пострадавшую от паводка, и встретился с семьей погибшего школьника. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Ермак побывал в Воловецкой общеобразовательной школе, где погиб 11-летний Сергей Церуш.

В АП напомнили, что парень вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение. Трагедия произошла во время перерыва. Территория заведения не была отгорожена от реки забором.

Помощник Главы государства пообщался по расследованию ситуации с директором школы и начальником районного отдела полиции. Он также выразил убеждение, что ответить за то, что произошло, должны представители учебного заведения. Кроме этого, школу нужно огородить, чтобы избежать повторения трагедии.

"Это была халатность. Хотя мне попытались рассказать, что это несчастный случай", - сказал Андрей Ермак.

Он также передал слова соболезнования от Владимира Зеленского родителям погибшего и подчеркнул, что справедливое расследование этого дела - принципиальный вопрос.

О безопасности учеников говорилось и во время совещания, которое состоялось в Ужгороде под председательством и. о. Председателя Закарпатской областной государственной администрации Ярослава Галаса. Помощник Президента отметил необходимость проверить все учебные заведения, расположенные вблизи открытых водоемов, о рисках в случае чрезвычайных ситуаций и персональной ответственности их руководителей. Также он подчеркнул важность наработки и реализации превентивных мер по предотвращению паводков.

Напомним, 24 мая Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. В документе, в частности, говорится о поручении Правительства обеспечить взаимодействие с местными властями, решить финансовые вопросы по ликвидации последствий непогоды, обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости.