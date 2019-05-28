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Рада провалила принятие изменений в социальные законы

Рада провалила принятие изменений в социальные законы

КИЕВ. 28 мая. УНН. Вечернее заседание Верховной Рады закрылось после того, как нардепы провалили два важных закона, а также не дали достаточного количества голосов по рейтинговому голосованию еще по ряду законопроектов. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Вечернее заседание объявляю закрытым. Приглашаю завтра в 10:00 прибыть всех на утреннее заседание. Напоминаю, что завтра - отчет Счетной палаты", - отметил Парубий.

Перед этим он поставил на рейтинговое голосование проекты законов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также проект закона о внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных.

Рассмотрение следующего документа в повестке дня - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения выполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей - спикер предложил не начинать, поскольку осталось всего четверть часа до завершения вечернего заседания.

Напомним, сегодня, во время вечернего заседания парламента, народные депутаты отклонили проект закона о предоставлении творческого отпуска работникам театров.

Кроме того, парламентарии отклонили проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части введения терминов "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законы
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