Курц надеется по итогам досрочных выборов снова стать канцлером Австрии

КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывший канцлер Австрии Курц, правительство которого было отправлено в понедельник в отставку после вотума недоверия парламента, надеется снова стать главой правительства по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре. Об этом он рассказал в интервью газете Kronen Zeitung, передает УНН.

“Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь”, — сказал Курц.

Напомним, ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынесла вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. После этого Курц заявил Ван дер Беллен, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

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Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя “племянницей одного российского олигарха” и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно — выборы пройдут в сентябре.

Курц сейчас стал самым кратковременным канцлером Австрии: он находился у власти в 2017-2019 годах в течение 525 дней и побил антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 годах продолжались 580 дней.