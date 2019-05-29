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Курц надеется по итогам досрочных выборов снова стать канцлером Австрии

Курц надеется по итогам досрочных выборов снова стать канцлером Австрии

КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывший канцлер Австрии Курц, правительство которого было отправлено в понедельник в отставку после вотума недоверия парламента, надеется снова стать главой правительства по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре. Об этом он рассказал в интервью газете Kronen Zeitung, передает УНН.

“Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь”, — сказал Курц.

Напомним, ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынесла вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. После этого Курц заявил Ван дер Беллен, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

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Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя “племянницей одного российского олигарха” и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно — выборы пройдут в сентябре.

Курц сейчас стал самым кратковременным канцлером Австрии: он находился у власти в 2017-2019 годах в течение 525 дней и побил антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 годах продолжались 580 дней.

Источник: УНН
Теги: выборы, Австрия, канцлер
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