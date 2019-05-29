В Нью-Йорке открылась выставка работ Романа Сущенко

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Нью-Йорке открылась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко, которого сейчас удерживают как политзаключенного на территории Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в ООН в Twitter.

“В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента Романа Сущенко “Чернила, луковой шелухи и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко”, — говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что организаторами выставки выступили Украинский институт Америки и организация “Вместе за Украину”.

Отмечено, что искусство всегда было страстью Сущенко, но в колонии его методы очень ограничены. Произведения созданы из всех доступных средств: шариковая ручка, луковые скорлупы, свекольный сок, чай, моющее средство и кетчуп.

Отпечатки оригинальных произведений Сущенко из колонии будут показаны в Украинском институте Америки, после чего выступят активисты, журналисты, семья и друзья Романа Сущенко.

Также отмечено, что произведения Сущенко, хоть уже и были представлены в Брюсселе и Киеве, никогда не демонстрировались в Нью-Йорке.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.