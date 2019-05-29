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Количество оправдательных приговоров в России в 2018 году снизилось до четверти процента - Омбудсмен РФ

Количество оправдательных приговоров в России в 2018 году снизилось до четверти процента - Омбудсмен РФ

КИЕВ. 29 мая. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось до четверти процента. Об этом говорится в докладе омбудсмена "О соблюдении прав граждан в уголовном судопроизводстве", информирует российская "Новая газета", передает УНН.

"В 2018 году их (оправдательных приговоров - прим.) было вынесено 2195, то есть по 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу - или 0,3%)", - говорится в докладе.

Москалькова со ссылкой на данные судебного департамента Верховного суда РФ отмечает, что в прошлом году суды прекратили дела 193 тысяч человек, в том числе и дела 2,3 тысячи человек по реабилитирующим основаниям.

По данным российского омбудсмена, проблема соблюдения прав участников уголовного процесса остается актуальной. 

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Как сообщал УНН, россияне не понимают, когда они станут жить лучше, и это главная причина падения рейтинга президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Источник: УНН
Теги: Россия, омбудсмен, тюрьма, осужденные
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