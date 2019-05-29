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США обвинили Асада и Россию в атаках на школы и больницы в Сирии

США обвинили Асада и Россию в атаках на школы и больницы в Сирии

КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственный департамент США обвинил Дамаск и Москву в эскалации конфликта в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы ... недопустимы", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

В начале мая в Сирии обострилась ситуация в провинции Идлиб. В частности, Вашингтон обвиняет войска Асада в очередном применении химического оружия. Из-за боев и бомбардировок около 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации - приостановить свою работу.

Войска Асада ведут наступление на вооруженную оппозицию при поддержке российских войск. Уже известно как минимум о нескольких жертвах среди мирных жителей. При этом Москва заявляет, что не допустит масштабной боевой операции в Идлибе.

Как сообщал УНН, по данным "Белых касок" войска Асада нанесли авиаудары по Идлиб, в результате чего погибли 17 человек, еще 35 пострадали.

Ранее УНН сообщал, что войска президента Сирии Башара Асада применили бомбы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями, во время бомбардировки провинции Идлиб.

Источник: УНН
Теги: Россия, Сирия, авиаудары, Башар Асад, обвинительный акт
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