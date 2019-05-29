Новоназначенный заместитель главы АП рассказал, чем будет заниматься

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новоназначенный заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук будет отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя назначение на эту должность, передает УНН.

"В команде отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ. Будем защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года", - сообщил он.



Как сообщал УНН, вчера Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Гончарука заместителем главы АП.

Как сообщал УНН, глава Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.