Комитет ВР сегодня планирует взяться за законопроект с нормами об импичменте

КИЕВ. 29 мая. УНН. Парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины на заседании в среду, 29 мая, планирует рассмотреть вопрос о рассмотрении предложений и поправок к законопроекту, направленного на урегулирование полномочий Верховной Рады относительно, в частности, специальной временной следственной комиссии для расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета.

"О рассмотрении предложений и поправок к законопроекту "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" (реестр. № 1098)", - говорится в повестке дня заседания комитета.

Заседание запланировано на 15 часов 29 мая.

Напомним, парламент планирует в четверг, 30 мая, рассмотреть и принять законопроект о ВСК №1098, который урегулирует порядок импичмента в Украине.

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" считают нужным закон, который нормирует импичмент. В БПП заявляли, что поддержат закон об урегулировании порядка импичмента. "Батькивщина" также намерена проголосовать за урегулирование процедуры импичмента.