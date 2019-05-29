В ГБР прошла первая официальная волна увольнений

КИЕВ. 29 мая. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех сотрудников правоохранительных органов. Об этом сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, были уволены директор теруправления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель 2-го управления организации досудебных расследований Александр Тура, руководителя финансового управления Денис Луцик, а также руководитель управления обеспечения деятельности Василий Титарчук.

В приказах об увольнении отмечается, что их увольняют в связи с несоответствием занимаемым должностям, на которые они были приняты со сроком испытания на 6 месяцев.

Ранее УНН сообщал, что директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.