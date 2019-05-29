В прошлом году по материалам Счетной палаты открыто 21 уголовное производство

КИЕВ. 29 мая. УНН. В прошлом году по материалам Счетной палаты было открыто 21 уголовное производство, в частности Национальным бюро расследования и Национальным антикоррупционным бюро Украины. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"По материалам Счетной палаты в 2018 году было открыто 21 уголовное производство, а по состоянию на сегодня - уже 80 уголовных производств", - отметил Пацкан.

По его словам, еще в прошлом году СП заключила меморандумы о сотрудничестве с НАБУ и ГБР, что позволяет эффективнее реагировать на нарушения, выявленные в работе государственных органов власти.

При этом он добавил, что по результатам аудитов прошлого года было принято 9 законов, а также ряд распоряжений Президента.

Напомним, Счетная палата сообщила, кто наименее эффективно использует госсредства.