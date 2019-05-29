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У Зеленского заявили о мошеннических звонках о сборах ректоров в АП

У Зеленского заявили о мошеннических звонках о сборах ректоров в АП

КИЕВ. 29 мая. УНН. Эксперт по образованию и науке из команды Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бабак заявил, что неизвестные от его имени звонят ректорам университетов и приглашают на встречу в Администрацию Президента, на которую, чтобы попасть, нужно заплатить. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Кто-то звонит ректорам университетов, представляется моим именем или называет себя представителем Президента по вопросам образования, говорит, что будет встреча ректоров в АП в конце недели, но для того, чтобы на нее попасть нужно заплатить 15000 грн (в другом случае - 17000). Так вот, я никого не собираю, АП никого не собирает, денег никому из нас не нужно", - написал Бабак.

Эксперт призвал в случае подобного телефонного звонка передать ему номер телефона, с которого он осуществлялся.

Напомним, в Хмельницкой области трое мужчин и две девушки в возрасте 20-25 лет ездили по Украине и за мошеннической схеме "ваш сын в полиции" выманивали деньги у пожилых людей.

Источник: УНН
Теги: ректор, Администрация президента, мошенничество, Владимир Зеленский
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