Представитель Президента: правительство Гройсмана напоследок вывело одну ТЭЦ из госсобственности

КИЕВ. 29 мая. УНН. После того, как Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о своей отставке, на прошлом "непрозрачном" заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в Facebook, передает УНН.

"Если бы вынесли только телевизоры. Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города", - сообщил Герус.

По словам представителя Президента, Калужская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и "фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля у Бурштынского острова/на Западной Украине, не принадлежащего компании ДТЭК (по крайней мере пока)".

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема). Я думаю, после объявленного заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, является не очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - отметил Герус.

Ранее Герус заявлял, что новый состав правительства будет сформирован после выборов.