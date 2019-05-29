Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7275
Версия для печати

Представитель Президента: правительство Гройсмана напоследок вывело одну ТЭЦ из госсобственности

Представитель Президента: правительство Гройсмана напоследок вывело одну ТЭЦ из госсобственности

КИЕВ. 29 мая. УНН. После того, как Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о своей отставке, на прошлом "непрозрачном" заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в Facebook, передает УНН.

"Если бы вынесли только телевизоры. Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города", - сообщил Герус.

По словам представителя Президента, Калужская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и "фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля у Бурштынского острова/на Западной Украине, не принадлежащего компании ДТЭК (по крайней мере пока)".

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема). Я думаю, после объявленного заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, является не очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - отметил Герус.

Ранее Герус заявлял, что новый состав правительства будет сформирован после выборов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Владимир Гройсман, тэц
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.