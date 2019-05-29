В Счетной палате настаивают на возвращении ProZorro в госсобственность

КИЕВ. 29 мая. УНН. Счетная палата настаивает на возвращении системы ProZorro в государственную собственность. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Наша основная задача - чтобы система ProZorro получила специальную защиту украинских средств защиты. Мы говорим, что полноценным владельцем системы ProZorro может быть не кто угодно, а только государство Украина", - отметил Пацкан.

По его словам, СП настаивать на том, чтобы система вернулась в государственную собственность, и все средства от нее поступали в государственный бюджет Украины.

Напомним, согласно информации МЭРТ, за четыре года существования система электронных закупок ProZorro сэкономила почти 80 миллиардов гривен государственных средств.

При этом, по данным Счетной палаты, электронная система публичных закупок оказалась не такой эффективной в настоящее время, как об этом заявляли в Кабинете министров, поэтому правительство должно опровергнуть заявления об эффективности.