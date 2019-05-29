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Названа дата визита Зеленского в Брюссель

Названа дата визита Зеленского в Брюссель

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе", - сообщили в АП.

Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

В АП отметили, что Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель.

Напомним, в ЕС хотели познакомиться с командой Зеленского.

Источник: УНН
Теги: визит, Брюссель, Владимир Зеленский
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