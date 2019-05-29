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НАБУ опровергло проведение обысков в Украинской ассоциации футбола

НАБУ опровергло проведение обысков в Украинской ассоциации футбола

КИЕВ. 29 мая УНН. Национальное антикоррупционное бюро не проводило обыски в офисе Украинской ассоциации футбола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Информация не соответствует действительности, обысков не проводили", - заявили в НАБУ.

Напомним, накануне о якобы проведенных обысках НАБУ в УАФ сообщили сразу несколько СМИ.

Также напомним, в УАФ такую информацию СМИ тоже опровергли.

Там назвали ее очередной дискредитацией.

"В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко. В частности появляется искаженная информация об обысках и других следственных действия касательно ее должностных лиц. Официально сообщаем: никаких обысков в доме футбола не было!

Также из разных источников поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) новую волну фейковых новостей как о самой Ассоциации, так и о частной жизни Андрея Павелко.

Обращаемся ко всем СМИ, которые уважают принципы журналистской этики, с просьбой пользоваться только достоверной и проверенной информацией", - акцентировали в УАФ.

Источник: УНН
Теги: обыск, УАФ, НАБУ
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