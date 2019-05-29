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ГБР заинтересовалось, почему АРМА не может выбрать управляющего "Межигорья"

ГБР заинтересовалось, почему АРМА не может выбрать управляющего "Межигорья"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственное бюро расследований открыло производство по факту возможной служебной халатности о передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье". Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов, передает УНН.

"16 мая 2019 Агентство по розыску и менеджменту активов получило от Государственного бюро расследований (ГБР) письмо, в котором должностное лицо ГБР требует от Агентства предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов "Межигорья" (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО "Танталит"), их оценки, инвентаризации, определения пути управления указанными выше активами, проведения конкурса по определению управляющего активов и другую информацию, касающуюся вопроса резиденции "Межигорьея, - сообщили в АРМА.

По информации пресс-службы, обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000548 от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

"АРМА настаивает на полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов "Межигорья", - говорится в сообщении.

В Агентстве напомнили, что отбор осуществляется уже почти год, сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит".

Как сообщал УНН, национальный парк урочище "Межигорье" задолжал 13,6 млн грн за потребленную электрическую энергию.

Источник: УНН
Теги: Межигорье, ГБР, АРМА
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