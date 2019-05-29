ГБР заинтересовалось, почему АРМА не может выбрать управляющего "Межигорья"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственное бюро расследований открыло производство по факту возможной служебной халатности о передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье". Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов, передает УНН.

"16 мая 2019 Агентство по розыску и менеджменту активов получило от Государственного бюро расследований (ГБР) письмо, в котором должностное лицо ГБР требует от Агентства предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов "Межигорья" (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО "Танталит"), их оценки, инвентаризации, определения пути управления указанными выше активами, проведения конкурса по определению управляющего активов и другую информацию, касающуюся вопроса резиденции "Межигорьея, - сообщили в АРМА.

По информации пресс-службы, обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000548 от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

"АРМА настаивает на полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов "Межигорья", - говорится в сообщении.

В Агентстве напомнили, что отбор осуществляется уже почти год, сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит".

Как сообщал УНН, национальный парк урочище "Межигорье" задолжал 13,6 млн грн за потребленную электрическую энергию.