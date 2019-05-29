В четверг в Украину прибудут главы МИД Европы: намерения подтвердили Польша и Швеция

КИЕВ. 29 мая. УНН. В четверг, 30 мая, в Украине проведут визит главы внешнеполитических ведомств Польши и Швеции. Об этом говорится в заявлении, распространенном посольством Польши в Украине, передает УНН.

"30-31 мая в Украине будет проходить совместный визит Министра иностранных дел Республики Польша Яцека Чапутовича и Министра иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрём", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры встретятся с представителями украинской власти, в том числе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и представителями фракции Верховной Рады. Министры будут выступать также в Университете им. Тараса Шевченко с открытой лекцией, посвященной Украине в Европе и Восточному партнерству.

"Целью визита министров иностранных дел Польши и Швеции в Киев является засвидетельствование постоянной европейской поддержки Украине", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в конце этой рабочей недели в Украину прибудут главы МИД Франции и Германии.