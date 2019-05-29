Партия Саакашвили идет на парламентские выборы – Сакварелидзе

КИЕВ. 29 мая. УНН. Партия экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили "Рух новых сил" собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе, передает УНН.

"Особенно когда досрочные выборы, да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила. Поэтому я думаю, что ему (Михеилу Саакашвили - ред.) надо уже приезжать (в Украину - ред.), потому что участие в выборах сегодня - не то, что наше желдание - это обязанность перед нашими избирателями", - заявил Сакварелидзе.

Он заявил, что партия имеет легитимное право на свободное участие в выборах.

"Нельзя забирать у человека жизнь, гражданство, право на свободное передвижение, на политику и так далее", - пояснил Сакварелидзе.

Он добавил, что в выборах президента Украины партия была "практически не задействована", так как у нее не было кандидата, но однопартийном разрешили поддерживать того кандидата, которого хотели.

Как сообщал УНН, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявлял, что не имеет политических амбиций.

Также УНН сообщал, что Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку должен для этого прожить на территории Украины 5 лет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Ожидается, что сегодня, 29 мая, в 17:15 Саакашвили прилетит из Варшавы в Борисполь.