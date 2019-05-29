Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять к сведению отчет Счетной палаты

КИЕВ. 29 мая. УНН. Бюджетный комитет рекомендовал народным депутатам Верховной Рады Украины принять к сведению отчет Счетной палаты. Об этом заявил председатель подкомитета Комитета по вопросам бюджета Иван Крулько во время сессионного заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Рассмотрев этот отчет, комитет по вопросам бюджета принял решение - отчет Счетной палаты взять к сведению, а также комитетом по вопросам бюджета предоставлены Счетной палате конкретные рекомендации", - отметил Крулько.

Он также выступил за то, чтобы такой отчет Верховная Рада заслушивала ежегодно. Крулько отметил, что в этом году последний раз отчет СП звучал в стенах парламента в 1998 году.

Напомним, план поступлений в госбюджет не выполнен на 10,8%. Сохранение имеющихся экономических тенденций создает дополнительные риски выполнения доходов госбюджета.