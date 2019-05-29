АРМА избрало управляющего "Межигорьем"

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Агентстве по розыску и менеджменту активов избрали управляющим "Межигорья" ООО "Скомпани". Об этом сообщается на странице в Facebook агентства, передает УНН.

"Тендерный комитет АРМА во время своего заседания проголосовал за избрание управляющим арестованных активов резиденции "Межигорья" ООО "Скомпани", - сообщили в АРМА.

Как сообщал УНН, ранее Государственное бюро расследований возбудило производство по факту возможной служебной халатности относительно передачи в управление арестованной резиденции "Межигорье".

Напомним, 12 марта АРМА объявило о перезапуске конкурса на управление резиденцией "Межигорье".