Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 15:54
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Регламентный комитет рассматривает законопроект, который нормирует импичмент
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1545
Версия для печати

"Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

"Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

КИЕВ. 29 мая. УНН. Правительство Владимира Гройсмана не смогло преодолеть экономический кризис и должно быть отправлено в отставку. Об этом заявил основатель "Оппозиционного платформы - За життя" народный депутат Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

Юрий Бойко отметил, что "Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана.

"Этот состав не способен принять решение по тем вопросам, которые действительно беспокоят людей. Будут протягивать какие-то лоббистские законы и принимать пустые декларации. Я не ожидаю от этого состава Верховной Рады ничего хорошего. Нужно снять неприкосновенность с депутатов, принять Избирательный кодекс, прекратить тарифный геноцид, отправить в отставку Кабинет Министров. Именно таких действий от депутатов ждут люди. И за это нужно голосовать в первую очередь", - сказал Бойко.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, фракция "Блок Петра Порошенко" еще не рассматривала вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка, Владимир Гройсман
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.