КИЕВ. 29 мая. УНН. Правительство Владимира Гройсмана не смогло преодолеть экономический кризис и должно быть отправлено в отставку. Об этом заявил основатель "Оппозиционного платформы - За життя" народный депутат Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

Юрий Бойко отметил, что "Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана.

"Этот состав не способен принять решение по тем вопросам, которые действительно беспокоят людей. Будут протягивать какие-то лоббистские законы и принимать пустые декларации. Я не ожидаю от этого состава Верховной Рады ничего хорошего. Нужно снять неприкосновенность с депутатов, принять Избирательный кодекс, прекратить тарифный геноцид, отправить в отставку Кабинет Министров. Именно таких действий от депутатов ждут люди. И за это нужно голосовать в первую очередь", - сказал Бойко.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, фракция "Блок Петра Порошенко" еще не рассматривала вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.