Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 15:54
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Регламентный комитет рассматривает законопроект, который нормирует импичмент
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
510
Версия для печати

Речь нового президента Латвии подозрительно напоминает выступление Зеленского

Речь нового президента Латвии подозрительно напоминает выступление Зеленского

Эгил Левитс

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. После своего избрания Левитс произнес с трибуны Сейма речь, некоторые моменты которой похожи на речь Президента Украины Владимира Зеленского, передаёт УНН.

Так, согласно латвийскому изданию LSM, в своей речи президент обещает укрепить латвийскую государственность, работать над тем, чтоб будущие поколения унаследовали Латвию сильным и безопасным государством.

"Латвии, от Мазибре до Индры, от Ипики до Скайсткалне, присущ огромный потенциал пойти путем современного, жизнеспособного государства, стать государством, которое продвигает таланты и знания наших людей. Всех латышей, где бы они ни находились, всех жителей Латвии призываю приложить руку к этой работе. Устоит тот, кто меняется. Это было и остается ключом к существованию латвийской нации, латышского языка и культуры и развитию сквозь столетия", - сказал президент Латвии.

А вот что говорит Зеленский:

"От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Во Львове, Харькове, Донецке, в Днепре и Одессе – мы украинцы. И мы должны быть едины. Ведь только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь: нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете! Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство".

В остальном, не считая отдельных моментов, присущих большинству президентов при обращении к своим гражданам, речи лидеров Украины и Латвии являются уникальными и оригинальными.

Напомним, новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. При голосовании в латвийском сейме за него отдал голос 61 депутат при необходимом 51-м голосе.

Источник: УНН
Теги: Латвия, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.