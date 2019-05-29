Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности с 2020 года

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на принятии Верховной Радой законопроекта, который предусматривает снятие депутатской неприкосновенности с 2020 года. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Безусловно, в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы обещали. Год будут продолжаться обсуждения: голосования Верховной Рады, Конституционный суд, заключение Конституционного суда, возвращение ... По состоянию на сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект 7203 (о снятии неприкосновенности - ред.), поэтому на его принятии мы настаиваем", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что этот законопроект предусматривает снятие неприкосновенности с депутатов уже с 2020 года.

Кроме того, по его словам, этот законопроект уже был определен как неотложный.

Напомним, в Раде могут проголосовать за снятие неприкосновенности на этой неделе.

Как сообщал УНН, если распустят ВР, то проголосовать за снятие неприкосновенности будет невозможно.