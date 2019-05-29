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ЦИК зарегистрировала 20 общественных организаций в качестве наблюдателей на внеочередных выборах

ЦИК зарегистрировала 20 общественных организаций в качестве наблюдателей на внеочередных выборах

КИЕВ. 29 мая. УНН. Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 20 общественным организациям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 20 общественным организациям. А именно: Всеукраинским общественным организациям "Гражданская сеть "ОПОРА" и "ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ", а также общественная организация  "АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ", "ИЗБЕРАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА "ОПЫТ", "АВТО ЕВРО СИЛА", "Всеукраинское правозащитной группы "Верховенство права", "Всеукраинское объединение "Антикоррупционное движение Батькивщины", "Всеукраинское объединение  Антикоррупционное движение Украина "," Всеукраинское объединение "НАШИ", "ЭКО (Экология Культура, Образование) Березань", "КИЕВ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!", "Международный Антикриминальный Альянс", "Мониторинговая миссия за выборами в Украине в 2019 году" , "НЕЗАВИСИМАЯ СТРАНА"," Объединение "Народный защитник", "Партия Николаевцев", "СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО УКРАИНЫ", "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ КИЕВЛЯН!", "ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ", "Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы".
В то же время Комиссия отказала в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 общественным организациям "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ" и "Молодежная платформа "Будущее", поскольку вопрос наблюдения за избирательным процессом не относятся к их уставной деятельности.

Ранее ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы .

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, наблюдатели
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